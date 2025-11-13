TBMM'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi Görüşmeleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, gençlerin mutsuz olduğunu söyledi.

Gençlerin büyük bölümünün istihdamda ve eğitimde yer alamadığını savunan Usta, burs ve kredilerin yetersiz olduğunu öne sürdü.

Gençlerin yurt dışında çalışmayı tercih ettiğini belirten Usta, bu konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığının incelemesi gerektiğini dile getirdi.

Usta, "Beyin göçü oranı sürekli yükseliyor. Moleküler biyolojide mezunların yüzde 15'i yurt dışına gitmiş. Bu, beyin göçüdür. Biz yetiştiriyoruz, büyütüyoruz çocukları, ondan sonra dışarıya hizmet ediyor. Bunlar eğitim amaçlı değil, kalıcı olarak, Türkiye'ye dönmemek üzere gidiyor." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, gençliğin, stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Gelecek için gençliğe yatırım yapılması gerektiğini belirten Aksu, "kolay para kazanma güdüsüyle illegal yollara başvurma eğiliminin artmasının" endişe verdiğini vurguladı.

Aksu, sosyal medyanın gençlerin değer sistemlerini değiştirdiğine, bunun önemli bir konu olduğuna işaret etti.

Uyuşturucunun gençliği tehdit ettiğini kaydeden Aksu, bağımlılıkla mücadelede etkinliğin ve kaynakların artırılmasını önerdi.

MHP'li Aksu, Türkiye Futbol Federasyonunun bahis soruşturmasını da gündeme getirerek, şöyle devam etti:

"Türk sporu yer yer doping, şike gibi yasa dışı uygulamalarla, son günlerde hakemlerin ve birçok futbolcunun bahis oyunlarıyla çalkalanmaktadır. Sporda kalıcı başarı her şeyden önce sporun ahlaklı yapılmasını gerektirmektedir. Bu anlamda hangi branş olursa olsun sporda çürük elmaların oluşmamasını temin edecek köklü ve yapısal tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz. Kurala dayalı, disiplin, ciddiyet, güven bağlamında bir yapılanmayı zorunlu görüyoruz. Bu konuda varsa mevzuat eksikliğinin Meclis'imizce giderilmesi, uygulama veya denetime bağlı eksikliğin ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca takip edilmesi gerekmektedir."

"Bahis ve şike iddiaları hepimizi üzmektedir"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sporun, barışın sembolü olduğunu belirtti.

Üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacı bulunduğunu aktaran Sarıgül, gençlerin iş bulmada zorlandığını dile getirdi.

Sarıgül, bütçenin sporda bütün branşları kapsayacak şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bahis soruşturmasına dikkati çeken Sarıgül, "Futbolcuların, hakemlerin karıştığı bahis ve şike iddiaları hepimizi üzmektedir. Bu, Türk futbolunun güvenilirliğini ve uluslararası itibarını tehdit altına alıyor. Bunu çözemezsek ülke futbolu kaosa gider, çözersek devrim yapmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bağımlıkla mücadele için en fazla bütçenin Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmesi gerektiğini belirtti.

Uyuşturucu kullanımının arttığını öne süren Ağbaba, öğrenci yurdu sayısının yetersiz olduğunu savundu.

Ağbaba, yasa dışı bahsin arttığını, gençlerin hesaplarını bu amaçla kullandığını ileri sürdü.

"Gençlik kamplarına büyük önem verdik"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kadın amatör spor kulüplerinin desteklenmesini istedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, gençlik politikasının bulunmadığını söyledi.

Öğrenci yurtlarına yerleştirilemeyenlere kira yardımı gibi uygulamaların hayata geçirilmesini öneren Kısacık, "Gençlerimiz üniversiteyi kazanmış, barınma imkanı veremiyoruz. Başının çaresine baksın diyemeyiz." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, gençlere yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Gençlik merkezlerinin her alanda gençlere hizmet verdiğini ifade eden Erkan, yurt yatak kapasitesini 1 milyon 2 bine çıkardıklarını bildirdi.

Beslenme yardımının 6 bin liraya yükseltildiğini anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin spor altyapısını yeniledik, devrim niteliğinde yatırımlar yaptık. Bu yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Sporcu yetiştirmede önemli rol üstlenen antrenör sayısı 356 bini aştı. Her ilde bir stadyum projesi kapsamında 69 stadyumu hizmete açtık. Milli takımlardaki kadın sporcu oranını yüzde 44'ün üzerine çıkardık. Tüm illerde modern yurtlar inşa ettik. Burs ve kredi imkanlarını artırdık. Gençlerimizin okul dışındaki vakitlerini geçirmeleri için gençlik kamplarına büyük önem verdik."