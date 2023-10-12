TBMM'de Filistin ve İsrail Çatışmaları Gündemi Kapalı Oturumda

TBMM'de bugün kapalı oturumda yapılacak olan Genel Görüşme ile Filistin ve İsrail'deki çatışmaların diğer bölgelere yayılmasının engellenmesi ve sivil can kayıplarının önlenmesi için Türkiye'nin çabaları ele alınacak.

TBMM'de "Filistin ve İsrail'de Başlayan Çatışmaların Diğer Bölgelere de Yayılmamasını, Sivil Can Kayıplarının Engellenmesini ve Bölgede Tansiyonun Düşürülmesini Teminen Ülkemizce Sergilenen Çabalar" gündemli Genel Görüşme'nin bugün kapalı oturumda yapılmasına karar verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün 6 siyasi partinin ortak önerisi ile "Filistin ve İsrail'de Başlayan Çatışmaların Diğer Bölgelere de Yayılmamasını, Sivil Can Kayıplarının Engellenmesini ve Bölgede Tansiyonun Düşürülmesini Teminen Ülkemizce Sergilenen Çabalar" gündemli Genel Görüşme yapılması kararı alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Meclis'i bilgilendireceği genel görüşmenin kapalı yapılmasına karar verildi. Görüşme, Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından kapatılacak.

Kapalı oturumlarda yapılan görüşmelerin içeriği, TBMM başkanlığı'nın söz konusu gizlilik kararını kaldırılmadığı sürece açıklanamıyor. Kapalı oturum sırasında, Genel Kurul basın locasına yakın olduğu için basın koridorundaki bürolar ile kulisler de boşaltılıyor.