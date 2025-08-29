TBMM'de Filistin Özel Oturumu Düzenlendi

Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen oturuma çeşitli siyasi parti liderleri ve milletvekilleri katıldı. Türkiye Filistin bayraklı kaşkollar dağıtıldı.

TBMM'de Filistin özel oturumu düzenlendi.

Kurtulmuş başkanlığında Filistin özel oturumu düzenlendi. Oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve milletvekilleri katıldı.

Milletvekillerine Türkiye Filistin bayraklı kaşkollar dağıtıldı. DEM Parti milletvekilleri haricinde bütün milletvekilleri kaşkolları boyunlarına taktılar.

Gelecek Partisi Genel başkanı Ahmet Davutoğlu TBMM'de düzenlenen özel oturumu locadan takip etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
