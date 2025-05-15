TBMM'de Engellilerin Sorunları için Araştırma Komisyonu Kuruldu

TBMM'de Engellilerin Sorunları için Araştırma Komisyonu Kuruldu
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, engellilerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla bir Araştırma Komisyonu kurdu. Genel kurulda yapılan görüşmeler sonucunda komisyonun kurulması kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) engellilerin sorunlarının araştırılması için Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda engellilerin sorunlarına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin sonunda engellilerin sorunlarının araştırılması amacıyla komisyon kurulması kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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