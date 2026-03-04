TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin artırılması konusunda yoğun bir beklenti olduğunu söyledi.

İktidarın, bayram ikramiyesini sadece seçim dönemlerinde artırdığını öne süren Kaya, "Siyaset milletin sorunlarını çözmek için yapılır, oy kaygısıyla yapılmaz. Bu hakkı belli bir sistematiğe bağlamak zorundasınız. Gelin TBMM'de, emeklilere verilecek bayram ikramiyesini asgari ücretin belirli bir oranı üzerinden sabitleyelim. Siz gündeminize almasanız da biz bunu gündemde tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çıraklık ve staj mağdurlarının talepleri, kayyum uygulamasına son verilmesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının uygulanması konularında iktidarın adım atması gerektiğini dile getirdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının günlerdir devam ettiğini belirten Poyraz, yaşanan gelişmelere karşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in parlamentoyu bilgilendirmesini, bu konuda AK Parti'nin ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un adım atmasını beklediklerini dile getirdi.

Poyraz, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümünün münferit bir olay değil, bozulan eğitim politikalarının ve toplumsal krizlerin bir sonucu olduğunu öne sürdü.

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Koçyiğit, yoksulun, işçinin, emekçinin alın terinin faize harcandığını söyledi.

Koçyiğit, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini ifade etti.

"Ne yapacağımızı konuşmamız gerekiyordu"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını anımsattı.

TBMM'den duruma ilişkin ortak açıklama yapılmasını beklediklerini dile getiren Başarır, "Bu Meclis'in ilk yapması gereken şey toplanarak tüm gruplar olarak ortak bir açıklama, öneri ve ne yapacağımızı konuşmamız gerekiyordu. Sınırımızdaki bir savaş durumunda biz toplanmayacaksak, ortak bir karar alamayacaksak, önlemleri, endişeleri sıralamayacaksak, TBMM olarak dünyaya öneri, kızgınlıklarımızı, sınırımızdaki olaylarla ilgili görüşümüzü açıklamayacaksak ne işe yarıyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde dün Meclis Şeref Holü'nde milletvekillerine iftar verildiğini hatırlatan Başarır, iftar menüsüne ilişkin eleştirilerde bulundu.

İstanbul'da bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Çelik'in ölümünün herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Başarır, okullarda ciddi güvenlik sorunu bulunduğunu iddia etti.

Başarır, emekli bayram ikramiyesinin artırılması gerektiğini de söyledi.