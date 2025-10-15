TBMM'de Ekonomik Sıkıntılar ve Bölgesel İlişkiler Konuşuldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de çok büyük ekonomik sıkıntılar olduğunu dile getiren Meriç, "Seçim bölgem Gaziantep'te sanayiciden tutun asgari ücretle çalışan işçi dahi evine ekmek parası götürmenin derdinde. Gaziantep sanayisi ülkeyi terk ediyor." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi, bu saldırıları kınadı.

Çalışkan, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü, insanlık tarihinde çok az rastlanan bir katliamın yaşandığını, İsrail'in Suriye'nin topraklarını işgal ederek Türkiye'ye komşu olduğunu söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere değinerek, iki ülke arasında turizm, ekonomi, kültür, ulaşım gibi birçok stratejik başlıkta önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Mevcut sınır kapılarının rehabilitasyonu ve yeni kapıların açılması için de çalışmaların yapıldığını dile getiren Türkmenoğlu, "Bu girişim sadece ticareti arttıracak bir adım değil, aynı zamanda bölgesel istikrar ve dostluğun teminatı olacak tarihi bir gelişmedir." dedi.