TBMM'de Ekonomi Üzerine Tartışmalar, Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisinin "vergi düzenlemeleri", İYİ Partinin "orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler", DEM Parti'nin "çalışanlar ve emekliler" ve CHP'nin "soruşturmalarla ilgili haberler" konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Türkiye'nin üretime ve refaha açılan kapısının ticaret, sanayi ve katma değeri yüksek yeni teknolojik gelişmeler olduğunu ifade eden Özdağ, "Son yıllarda özellikle sanayi sektöründeki daralma ve bunun sebep olduğu ekonomik istikrar sorunları ülkemiz ekonomisini ciddi bir varoluş sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır. Pandemi süreciyle başlayan yüksek enflasyon ve son yıllardaki yanlış ekonomik politikalar ve yüksek faiz oranları ile kur korumalı mevduat gibi akla ziyan icraatlar ülke ekonomisine batan geminin malları muamelesi yapılmasına neden olmaktadır." dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'de toplanan verginin 3'te 1'inin sadece KDV'den toplandığını söyledi. Vergi toplanamadığını ileri süren Türkkan, "Vergi oranlarını yüksek tutuyorsunuz, millet hiç vergi vermiyor. Daha sunulabilir bir miktar çıkarsa millet beyanname verir. Beyanname vermeyen çok mükellef var." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, artan enflasyona karşın çalışanların ücretlerinin açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını anlattı. Akın, "Biz bu meselenin adaletli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çözülebilmesi için mevcut rejimin gözden geçirilmesi ve bu rejim vasıtasıyla ortaya çıkan kriz düzeltilmeden asla yapılabilecek bir şey olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini söyledi. Emekçilere yapılacak ek zammın yanında KOBİ'lerin de desteklenmesi gerektiğini belirten Özlale, "Bizden teknolojiyi geliştirmek kadar teknolojiye uyum sağlamamız da bekleniyor. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler, kalkınma süreçlerini, gelişmişlik süreçlerini sadece teknoloji geliştirerek değil, üretilen teknolojiye uyum sağlayarak başarmışlardır. Bu konuda herhangi bir adım atılmıyor." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti iktidarları döneminde savunma sanayisinin yerli ve milli üretim anlayışıyla adeta bir destan yazdığını belirtti.

Kocacık, şöyle konuştu:

"2002 yılında yüzde 20 olan yerlilik oranı bugün yüzde 80'lere ulaşmıştır. Türkiye bugün savunma sanayisinde dışa bağımlılıktan kurtularak kendi teknolojisini üreten bir ülke haline gelmiştir. İHA, SİHA'larımız dünya çapında oyun değiştirici bir güç olarak sahada kendini kanıtlamış, Bayraktar, KIZILELMA, Akıncı ve ANKA gibi projelerle havacılıkta çığır açılmıştır. Mavi vatanı koruyan MİLGEM Projesi'yle üretilen yerli savaş gemilerimiz denizlerdeki gücümüzü artırırken, ALTAY tankı, ATAK helikopteri ve HİSAR savunma sistemleri gibi projelerle kara ve hava savunmamız güçlendirilmiştir. Ayrıca, yerli ve milli füzelerimiz ve milli muharip uçağımız KAAN savunma sanayimizin ulaştığı zirveyi göstermektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.