TBMM'de Eğitim ve Çalışma Koşulları Üzerine Öneriler İlgisiz Kaldı

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin "KYK burs ve kredileri", DEM Parti'nin "Yükseköğretim Kurulu (YÖK)" ve CHP'nin "Motorlu kuryelerin sorunları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, öğrencilerin ekonomik koşullar ve sonu gelmeyen baskılar nedeniyle her geçen gün daha mutsuz ve fakir duruma düştüğünü savundu.

KYK'nın burs tutarını eleştiren Karaman, "Bu rakam kara mizahtır. Bu rakam neye yetecektir? Bu para yalnızca bir haftalık temel giderleri karşılamaya ancak yeter. Enflasyon rakamları ortada. Bu rakam yurt veya kredi çıksa bile devlet üniversitelerinin yurtlarına dahi yetmez. Sadece dört duvar olan özel yurtların ücretleri bile aylık 15 ile 20 bin lira arasında. 2015 yılında verilen kredi 330 lirayken 120 dolar ediyordu. Bugün verilen 3 bin lira ise 70 dolar ediyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'de 7 milyon üniversite öğrencisinden sadece 1,4 milyonunun burs veya kredi alabildiğini söyledi. Bu yıl için lisans öğrencileri için 3 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 6 bin lira ve doktora öğrencileri için 9 bin lira burs verildiğini dile getiren Akalın, "Kulağa destek gibi geliyor ama gerçekte bu miktar bir öğrencinin ayakta kalmasına ne kadar yeter?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, bütün kademelerde eğitime ulaşılmasını hedeflediklerini vurguladı.

AK Parti hükümetlerinden önce kız çocuklarının okula gönderilmesinin sürekli gündeme geldiğini ancak partisinin iktidarlarıyla kız çocukların eğitime erişiminin erkek çocukları geçtiğini belirten Selvi, yüksek öğretimde de eğitime erişim imkanını artırdıklarını kaydetti.

Selvi, yüksek öğretim öğrencilerine verilen burs tutarında geçen yıla göre yüzde 50 artış olduğunu bildirdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, YÖK'ün 12 Eylül darbesinin bir ürünü olduğunu, hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, son bir yılda meydana gelen kazalarda 69 motokuryenin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde motokurye bulunduğunu anlatan Demir, "Bunların çok büyük bir kısmı sigortasız, güvencesiz ve asgari ücretle çalışıyor. Bazı şirketler motokuruyeleri 'bağımsız çalışan' adı altında gösterip sosyal güvenlik primini ödemekten kaçınıyor. Motokuryeler ise hem kendi araçlarının masrafını hem benzinini hem de bakımını cebinden karşılıyor. Bir siparişten aldıkları ücret bazen 30 lirayı, bazen 40 lirayı geçmiyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.