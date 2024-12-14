TBMM'de Bütçe Sunumu Sırasında CHP'li Vekiller Salonu Terk Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın TBMM'de bütçe sunumu yaptığı sırada CHP milletvekilleri salonu terk etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarının 2025 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Bakan Bak, sunum yaptığı sırada AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. CHP'li milletvekilleri, salonu terk etti. - ANKARA