TBMM'de bu hafta yoğun mesai var

TBMM'de bu hafta; İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu Teklifi, 6'ncı Yargı Paketi, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ve Libya tezkeresi görüşülecek. Ayrıca, öğrenci affı ve asker kaçaklarının bedelli askerlikten yararlanmalarını öngören yasa teklifleri kamuoyu ile paylaşılacak.

TBMM Genel Kurulunda salı günü İFM'nin küresel finans merkezlerinden biri olması amaçlayan İFM Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurulda bu hafta ayrıca, kamuoyunda '6'ıncı Yargı Paketi' olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Stokçulukla mücadelede hapis cezalarını artıran, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kurumu getiren teklif; konut ve arsa satışı için de noterlere yetki veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve çeşitli nedenlerle üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitimlerine devam etmelerinin önünü açan yasa teklifinin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.