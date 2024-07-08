TBMM'de bu hafta Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve tasarruf tedbirleri görüşülecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi Genel Kurul'da, 9'uncu Yargı Paketi ile tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifleri komisyonlarda görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Geçen hafta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, Genel Kurul'da görüşülecek. Genel Kurul, 39 maddeden oluşan kanun teklifi görüşmelerine salı günü başlayacak. Genel Kurul'da ayrıca, 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' kapsamında perşembe günü genel görüşme yapılacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

AK Parti grubu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi, çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, '9'uncu Yargı Paketi' olarak anılan kanun teklifi ise perşembe günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Ayrıca, Salı günü Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasını araştırma komisyonu toplanacak. Çarşamba günü ise Dilekçe Komisyonu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi gündemiyle toplanacak. AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında çarşamba günü toplanacak Dışişleri Komisyonu ise uluslararası anlaşmalara yönelik 12 kanun teklifini görüşecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra; salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.