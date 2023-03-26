TBMM'de bu hafta 7'nci Yargı Paketi görüşülecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta 7'nci Yargı Paketi, emekli maaşları ile emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılması, Finlandiya'nın NATO üyelik protokolü ve Deprem Araştırma Komisyonu çalışmaları için mesai yapacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta 7'nci Yargı Paketi, emekli maaşları ile emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılması, Finlandiya'nın NATO üyelik protokolü ve Deprem Araştırma Komisyonu çalışmaları için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, 27 Mart Pazartesi günü 7'nci Yargı Paketi; 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. 21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili cezaların artırılması, çocukları hasta olan kadın mahkumların cezasının ertelenmesi, konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi, kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulanmasının zorunlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler öngörüyor.

Deprem Araştırma Komisyonu'nda ise hafta boyunca, afet hazırlıkları, arama kurtarma ve yardım çalışmaları gibi konularda sorumlu kurumların temsilcileri sunum yapacak.