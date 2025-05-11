TBMM'de bu hafta

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TBMM Genel Kurulu, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

TBMM Genel Kurulu, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 13 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

Komisyon gündemleri

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Bu teklife göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek.

Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak, yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK'ın bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine devam edilecek.

Komisyon, bu haftaki toplantılarında, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ), Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, Nükleer Teknik Destek A.Ş (NÜTED A.Ş), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş ve bağlı ortaklıkları ile Ziraat Bankası ve bağlı kuruluşlarının bilanço ve netice hesaplarını ele alacak.

Dilekçe Komisyonunda, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararları değerlendirilecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerini dinleyecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları değerlendirecek, önerileri alacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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