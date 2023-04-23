TBMM'de 'Bilim Şenliği' düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Bilim Şenliği düzenlendi.

TBMM ön bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Bilim Şenliği' düzenleniyor. Şenliğin açılışında konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem dolayısıyla depreme maruz kalan şehirlerde de 'Bilim Şenliği'ni düzenlediklerini belirterek, Meclisin sitesinden Meclis turu yapma imkanı olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, çocukların gelecekleri olduğunu belirterek, bugünün küçükleri olan çocukların yarının büyükleri olacaklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop daha sonra çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi. - ANKARA