TBMM'de Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin ikinci bölümü üzerinde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 45 gündür devam ettiğini hatırlatarak "Bütün insanlığın, ülkemizin, insanımızın ve İslam aleminin yüreğini paramparça eden, ruhlarını delik deşik eden bir İsrail zulmü var ve bu zulüm karşısında İslam ülkelerinin yöneticilerinin acziyeti, çaresizliği elinin kolunun bağlı olma durumu var." dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, aile yapısının korunması ve gençlerin desteklenmesi için kurulacak fon ile ilgili tüm yetkinin cumhurbaşkanına verilmek istendiğini ifade ederek "Bu teklifle ilgili ilk eleştirimiz yasanın yapılma biçimi. Sivil toplum örgütlerinin, uzman görüşlerin alınmadığı ve yine alt komisyonlarda enine boyuna tartışılmadan devam eden bir süreç." diye konuştu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, ailenin sadece bir gelenek olarak değerlendirilmeyecek kadar çok önemli bir müessese olduğunu vurgulayarak "Aile, bireyi topluma ve hayata bağlayan, toplumun yaşayan bir organizma olmasını temin eden önemli bir kurumdur. Mensubu olduğumuz medeniyetin hem aileyi toplumsal yapısının merkezine koyduğu hem de ona bir kutsiyet atfettiği inkar edilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Küreselleşmenin getirdiği sorunların çözümünde inisiyatif alabilecek bireylerin yetiştirilmesi için aile yapısının korunmasının en büyük sorumlulukları olduğunu dile getiren Osmanağaoğlu, "Devletimizin aile yapısını, gençleri ve kadınları daha da güçlü kılacak Aile ve Gençlik Fonu kurulmasının ne kadar önemli bir adım olduğu daha iyi anlaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

HEDEP Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, iktidarın asıl amacının gençlerin sorununu çözmek olmadığını öne sürdü.

Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi verilmesinden bahsedildiğini belirten Gökalp, bir evliliğin maliyetinin ortalama 400 bin lirayı aştığını söyledi. Gökalp, "Gençlerin evlilik kredisine değil, işe ihtiyacı var." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesindeki vatandaşların yuva kurmanın dışında çok daha önemli sorunları olduğunu, Hatay'da insanların 22 metrekarelik alanlarda yaşadığını anlattı.

Fonların mali disiplini bozduğunu, kamu kaynaklarının etkin kullanımının önüne geçtiğini savunan Kara, "Siz 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerini yerine getiremedi, biz bir fon kuralım, fon üzerinden işlemleri yerine getirelim' mi diyorsunuz? Bunu doğru bulmuyoruz. Evlenmek isteyen gençlere finansman desteği verilmek isteniyorsa, bu desteklerin verilmesini kısıtlayacak bir düzenleme yok. Mevcut kurumsal yapı içerisinde bu destekleri verebilirsiniz." diye konuştu.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya da kanun teklifinin "evlenecek gençlere 150 bin lira verilecek" diye tanıtıldığını ancak kanun teklifinin içerisinde ne 150 bin lira ne de evliliğin geçtiğini söyledi. Kaya, gençlerin sınava girmekten, beslenme ve barınma sorunu yaşamaktan yorgun olduğunu savundu.

İkinci bölüm üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Adan, komisyonun, aradan sonra yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.