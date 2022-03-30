TBMM'de 58. Kütüphane Haftası etkinliği

Tbmm Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Tbmm Kütüphanesi arşivimizi dijital ortama aktararak okuyucular ve araştırmacılarla buluşturmayı arzuluyoruz." dedi.

Meclis'te, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla İlk Kadın Milletvekillerinin Tercüme-i Halleri ile Seçilmiş Arşiv Defterleri Sergisi açıldı.

Tbmm Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan serginin açılışını Bilgiç, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın ile yaptı. Açılışa, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ile Meclis idari teşkilatı personeli katıldı.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, Türkiye'de 1964'ten itibaren kutlanan Kütüphane Haftası'nın, TBMM çatısı altında da her yıl düzenli idrak edildiğini hatırlattı.

TBMM Kütüphanesi'nin, Türkiye'nin en saygın kütüphanelerinden biri olduğuna işaret eden Bilgiç, kütüphanenin gerek kitap, dergi ve gazete koleksiyonları gerekse arşiviyle bilim ve araştırma kurumlarının en çok rağbet ettiği, en saygın ve güvenilir bulduğu bilgi hazinelerinin başında geldiğini belirtti.

Bilgiç, kütüphanenin, özellikle Osmanlı dönemindeki meclisler de dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık arşivini barındırması ve koruması nedeniyle şanlı tarihe ışık tutan eşsiz bir hazine özelliği taşıdığına dikkati çekti.

"Tüm vatandaşlar kaynaklara ücretsiz erişebilecek"

TBMM arşivinin düzenli tutulması, tasnif edilmesi ve ana malzemesi kağıt olan bütün evrakın dijital ortama aktarılarak kolay ulaşılabilir hale getirilmesinin, önem verdikleri konuların en başında geldiğini ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Yasal telif hakkı süresi sona ermiş olan eserler başta olmak üzere, tarihe ve kamuya mal olmuş binlerce yazılı materyali; önce mikrofilme daha sonra ise dijital ortama aktararak tüm vatandaşlarımızın bu kaynaklara ücretsiz bir şekilde erişebilmelerinin yolunu açmış bulunmaktayız. Buna ilave olarak abonesi olduğumuz ve koleksiyonunu tuttuğumuz dergilerdeki yazı ve makalelerin indekslerini çıkarıyoruz. Böylece araştırmacılar kendileri için büyük bir kolaylık sunan konu araması yapma imkanına kavuşmuş oluyorlar. Önümüzdeki dönemde bu yöndeki çalışmalarımızı daha da artırarak yasal telif hakkı kapsamında olmayan eserler başta olmak üzere, bütün kütüphane arşivimizi dijital ortama aktarmayı böylelikle tüm arşivimizi, okuyucular ve araştırmacılarla buluşturmayı arzuluyoruz."

-"Meclis'e giren ilk kadın milletvekillerine ithaf ettik"

Bilgiç, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kütüphane Haftası'nı tematik bir sergiyle açtıklarına işaret etti. Kadınların, 1934'te gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu anımsatan Bilgiç, buradan hareketle bu yılki sergi temasını bu Anayasa değişikliğinden sonra yapılan ilk genel seçim olan 1935 seçimlerinde Meclis'e giren ilk kadın milletvekillerine ithaf etmeyi uygun gördüklerini aktardı.

Bilgiç, "İzmir'den Erzurum'a, Trabzon'dan Diyarbakır'a, İstanbul'dan Adana'ya kadar yurdun dört bir yanından 18 Türk kadını, bundan 87 yıl önce yine bir mart ayında milletvekili seçilerek Meclis'e gelmişlerdir. O dönemdeki kadın milletvekili sayımızla dünya parlamentoları arasında en yüksek kadın temsil oranına ulaşmış ülkelerden biri konumuna ulaştığımızı da özellikle not etmek isterim." dedi.

Sergide, söz konusu kadın milletvekillerinin şahsında ve hayat hikayelerinde büyük Türk milletinin istiklal aşkının, hürriyet mücadelesinin ve yılmaz azminin izlerinin yer aldığını belirten Bilgiç, "Sergimiz, yüce Meclisimize seçilerek gelen ilk kadın milletvekillerimize ait, bir kısmı kendi el yazıları ile yazılmış hal tercümelerini ve yine arşivimizden seçtiğimiz evrak kayıt defterlerinin bazı örneklerini ihtiva ediyor. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, bütün kütüphanecilerin, bilgi ve belge yöneticilerinin ve kitap okurlarının Kütüphane Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarihe ışık tutan önemli bir arşive sahip"

Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise konuşmasında, Meclis Kütüphanesi'nin tarihe ışık tutan önemli bir arşive sahip olduğunu dile getirerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Meclis Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Arif Şayık da bilginin üretildiği, muhafaza edildiği ve yayıldığı mekanlar olan kütüphanelerin önemine dikkati çekerek TBMM Kütüphanesi ve arşivinin, kullanıcıların daha kolay ve hızlı erişebileceği bir sisteme kavuşturulacağını kaydetti.

Meclis Kütüphanesi'nde açılan sergide, 18 ilk kadın milletvekiline ait bilgilerin yanı sıra mazbataları ve o güne ait defterlere ilişkin belgeler yer alıyor.