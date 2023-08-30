TBMM'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Tsk Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, Meclis'te konser verdi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği tarafından konser verildi.

Meclis ön bahçesinde düzenlenen konser programında, Mehteran Birliği ve TSK Armoni Mızıkası, sevilen marş ve besteleri seslendirdi. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yapılacak resmi geçit törenine eşlik etmek için yerlerini aldı.