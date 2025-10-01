Haberler

TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı Törenle Başladı

TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı Törenle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlangıcı için düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törene çeşitli parti temsilcileri ve yetkililer katıldı.

TBMM'de düzenlenen törenle 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı başladı.

28. Dönem 4. Yasama Yılı, Mecliste TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 338.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 369.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depoları doldurun! LPG'ye zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.