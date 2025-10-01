TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı Törenle Başladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlangıcı için düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törene çeşitli parti temsilcileri ve yetkililer katıldı.
TBMM'de düzenlenen törenle 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı başladı.
28. Dönem 4. Yasama Yılı, Mecliste TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. - ANKARA