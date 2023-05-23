TBMM'de 28'inci dönem milletvekilleri kayıtlarını yaptırıyor (2)

AK PARTİ'Lİ DİKTAŞ: 29 MAYIS'TA HAYIRLI BİR GÜNE UYANACAĞIZ

Ak Parti Tekirdağ Milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Mestan Özcan ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de TBMM'ye gelerek milletvekili kayıtlarını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gökhan Diktaş, "Halkımızın teveccühü ve desteğiyle Tekirdağ milletvekili olmak nasip oldu. Sahada yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süreliğine günübirlik geldik ve bölgemize döneceğiz. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin tamamlanması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ülkemize, milletimize, bölgemize, özellikle de gençlerimiz için hayırlı bir dönem olacağını düşünüyoruz. Bütün ülkemiz için inşallah 29 Mayıs sabahı hayırlı bir güne uyanmış olacağız" dedi.