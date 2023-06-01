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TBMM'de 28'inci dönem başlıyor

TBMM'de 28'inci dönem başlıyor

Politika Haberleri

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, yarın gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreni ile başlayacak. TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. 600 milletvekili, kürsüye çağırılıp milletvekili yemini edecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, yarın gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreni ile başlayacak.

TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. 600 milletvekili, kürsüye çağırılıp milletvekili yemini edecek.Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletvekili yemin törenini locadan takip etmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı yemini ise 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Devlet Bahçeli Milletvekili Politika Haberler

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