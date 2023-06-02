Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem, milletvekili ant içme töreni ile başladı. Yemin töreni için toplanan TBMM Genel Kurulu'nu, en yaşlı üye olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti.

TBMM'de 28'inci Dönem başladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem, milletvekili ant içme töreni ile başladı. Yemin töreni için toplanan TBMM Genel Kurulu'nu, en yaşlı üye olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin en yaşlı üyesi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevi devretti. Devir teslim töreninde konuşan Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Ardından Geçici Meclis Başkanı Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Haber: Besti KARALAR-Kaan ULU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,