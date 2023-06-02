TBMM'de 28. Dönem Milletvekili Yemin Töreni Devam Ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem milletvekili ant içme töreni, Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında devam ediyor. Genel Kurul'da, grubu olan tek Genel Başkan Devlet Bahçeli Meclis oturumunu yönetirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yemin törenini genel kurul sıraları yerine locadan izledi.