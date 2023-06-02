TBMM'de 28. Dönem Milletvekili Yemin Töreni Devam Ediyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem milletvekili ant içme töreni, Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında devam ediyor. Genel Kurul'da, grubu olan tek Genel Başkan Devlet Bahçeli Meclis oturumunu yönetirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yemin törenini genel kurul sıraları yerine locadan izledi.
TBMM'DE 28'İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem milletvekili ant içme töreni, Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında devam ediyor. Genel Kurul'da, grubu olan tek Genel Başkan Devlet Bahçeli Meclis oturumunu yönetirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yemin törenini genel kurul sıraları yerine locadan izledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın locaya girişinde; Kılıçdaroğlu locada, CHP'liler ise Genel Kurul sıralarında ayağa kalkmadı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Erdoğan'ı ayakta karşıladı.Genel Kurul'da, yemin töreni sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, milletvekili ant içme metnini tekrar etti. CHP listelerinden seçimlere giren Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri CHP yerine partilerinin isimleri ile kürsüye çağrıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekili yemin töreni devam ediyor.
Besti KARALAR/ ANKARA,