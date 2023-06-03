Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TBMM'de 28. Dönem Başladı: Milletvekili Yemin Töreni 10,5 Saat Sürdü

TBMM'de 28. Dönem Başladı: Milletvekili Yemin Töreni 10,5 Saat Sürdü

Politika Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem milletvekili ant içme töreni, yaklaşık 10,5 saat sonra sona erdi. Genel Kurul'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip yemin edecek.

MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ 10,5 SAAT SÜRDÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem milletvekili ant içme töreni, yaklaşık 10,5 saat sonra sona erdi. Oturumu yöneten MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Genel Kurulu yarın saat 15.00'te toplamak üzere kapadı. Genel Kurul'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip yemin edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title