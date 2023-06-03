TBMM'de 28. Dönem Başladı: Milletvekili Yemin Töreni 10,5 Saat Sürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem milletvekili ant içme töreni, yaklaşık 10,5 saat sonra sona erdi. Genel Kurul'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip yemin edecek.

MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ 10,5 SAAT SÜRDÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem milletvekili ant içme töreni, yaklaşık 10,5 saat sonra sona erdi. Oturumu yöneten MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Genel Kurulu yarın saat 15.00'te toplamak üzere kapadı. Genel Kurul'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip yemin edecek.