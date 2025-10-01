TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Meclis'te törenle karşılandı.
Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Meclis'te güvenlik önlemleri
Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te geniş güvenlik önlemleri alındı.
Genel Kurul salonu, açılış öncesinde bomba arama köpeğinin eşlik ettiği ekiplerce arandı.
Açılış için tüm milletvekillerinin masalarına çiçek bırakıldı.