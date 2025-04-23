23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan coşkusu! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
Akıllara durgunluk veren olay! 'Harem Sultan'daki skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı

'Harem Sultan'daki skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı

TBMM'de 23 Nisan Töreni: Atatürk Heykeline Çelenk

TBMM'de 23 Nisan Töreni: Atatürk Heykeline Çelenk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk heykeline çelenk konuldu. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri katıldı.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk heykeline çelenk konuldu.

TBMM'deki ilk tören, Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başladı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve milletvekilleri ardından Anıtkabir'e gitti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.