TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulunda

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulunda, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri ile çeşitli kurumların bütçeleri tartışılmaya başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Toplantıda, TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay Başkanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer aldı.

