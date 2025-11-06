Haberler

TBMM'de 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

Güncelleme:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesini görüşmeye başladı. Komisyon, Bakan Şimşek'in sunumu ile birlikte çeşitli devlet kurumlarının bütçelerini ele alacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
