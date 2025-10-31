TBMM'de 2026 Bütçe Görüşmeleri Sırasında Tartışma Yaşandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe görüşmeleri, yaşanan tartışmanın ardından devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlerinin ardından komisyonda tartışma yaşanmıştı.

Kurtulmuş'un, Usta'ya tepki göstererek salonu terk etmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş görüşmelere ara vermişti.

Aranın ardından Kurtulmuş, görüşmenin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonuna geldi.

Usta ise toplantı salonunda yer almadı.

Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri görüşlerini dile getiriyor.