TBMM'de 2025 böyle geçti: Ocak-şubat

Meclis, yeni yılın ilk ayında, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik görüşmelere ve açıklamalara ev sahipliği yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Heyet, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Meclis'te görüştü. İYİ Parti TBMM Grubu ise heyetin görüşme talebini kabul etmedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da defettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecektir. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız" dedi. Bunun yanı sıra TBMM Genel Kurulunda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edilmesi ve en düşük emekli aylığının Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesi önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, ocak ve şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle:

2 OCAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Meclis'teki kabule, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı. Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Önder, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini, konuya dair önerilerini dinlediklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti'li Buldan ve Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Türk katıldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini ifade etti.

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti.

6 OCAK

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. DEM Parti'li Buldan ve Önder ile Türk'ten oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

7 OCAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü. Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti'li Buldan, Önder ve Türk katıldı. Özel'in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da yer aldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, "Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu, güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye'nin güvenliği Misakımilli haritasının son sınırından başlamaktadır. Bu nedenle Türkiye, komşu coğrafyalarda nerede bir kanayan yara varsa orada bulunmalıdır. Tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Barışın tesis edilmesi için üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları bu sürecin bir öznesi olarak yürütmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Meclis'te DEM Parti heyetiyle görüştü. Görüşmenin ardından Erbakan, "İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur." diye konuştu.

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden istifa etti.

8 OCAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Valiler Buluşması" programında, "Artık silahların asla konuşmadığı, hiçbir şekilde terör olaylarının gerçekleşmediği, tam manasıyla terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz." dedi.

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden istifa etti.

9 OCAK

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak. Daha fazla klinik araştırma yapılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek. Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te bir araya geldiği basın mensuplarının gününü kutladı, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, "DEM Parti ziyaretlerinin ardından Meclis'te bir komisyon kurulması" söylemlerine ilişkin "Bu konuyla ilgili meşru bir komisyon teşekkülü olursa bunu değerlendiririz. Ama 'TBMM'de bulunan siyasi şahsiyetlerden Türkiye'nin beklentileri adına bir araya gelmelerini ve platform oluşturmalarını istiyoruz' türünden birtakım beklentilerin bizden karşılanmasını arzu ederlerse buna müspet bakabilme imkanımız yoktur." diye konuştu.

10 OCAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla TBMM Basın Koridoru'ndaki parlamento muhabirlerini ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "Bu, bir tarihi fırsattır. Terör örgütünün tamamıyla tasfiye edileceği ve terörün bir daha Türkiye için tehdit olmayacağı bir dönemi inşa etmek mümkündür." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Basın Koridoru'ndaki parlamento muhabirleri ve PMD'yi ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çömez, DEM Parti heyetinin ziyaretine ilişkin, "Bize gelen talep, DEM Parti'nin kurumsal kimliğinden gelmedi. Evet, DEM Parti'li iki milletvekili gitti ama gelenler bizim perspektifimizden, terörist başının mesajını İmralı'dan alıp millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya taşıyan bir ulak heyetiydi. Prensip olarak buna karşı olduğumuz için ve terörist başından gelecek bir mesajın parlamentoda bir karşılık bulmaması gerektiğine inandığımız için buna 'hayır' dedik." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Basın Koridoru'ndaki parlamento muhabirleri ve PMD'yi ziyaretinde, Türkiye'de terörün son bulmasına yönelik atılan adımlara ilişkin, "Cumhur İttifakı partilerimizin niyetinden, vatanseverliğinden, milletperverliğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına işler yapmak istediklerini biliyorum. Ben, terör örgütüne, onların siyasi uzantılarına güvenmiyorum." diye konuştu.

15 OCAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, halihazırda Suriye'deki en ciddi sıkıntının, ülke topraklarının neredeyse üçte birini halen işgal altında tutan YPG terör örgütü olduğunu belirterek, "Suriye'nin doğal kaynaklarını da gasbeden YPG terör örgütü, şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır." dedi.

Türkiye'de 40 yılı geride bırakan bir bölücü terör meselesinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, önceki aylarda, bu meseleyi kalıcı şekilde sona erdirme yönünde, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cesur çıkışıyla başlayan bir dizi gelişmeye şahitlik edildiğini aktardı. Erdoğan, "İlgili arkadaşlarımıza, bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların, dikkatle ve çok yönlü bir şekilde yürütülmesi talimatını verdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör belasını kalıcı ve kati olarak def edecek bir fırsatın heba edilmesine hiç kimsenin gönlü razı olmaz, biz de zaten razı değiliz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Eğer örgüt bu çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse, bağlantılı yapılar da kendilerinden beklenen iradeyi sergilemezse, o zaman biz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisinin ilk TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "Gazze'de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır." görüşünü paylaştı.

20 OCAK

Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa etti.

28 OCAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş ve Zvizdic, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kurtulmuş, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "Herhangi bir şekilde mazerete sığınmadan, bu olayla ilgili kimin, kimlerin kusuru, noksanı, eksiği, hatası varsa, bunlar ortaya çıkarılmalı ve milletin bu derin üzüntüsünü bir şekilde hafifletmek ve adaleti tesis etmek için mahkemeler önünde, kim sorumluysa hesabını vermelidir. Bundan hiçbir şekilde, hiç kimsenin kaçışı yoktur, olmamalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin, 'Terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ikinci defa gerçekleştirilen İmralı ziyaretine ilişkin, "Bizler de DEM Parti olarak 'Bu konuda iktidar da artık güven artırıcı somut adımlar atmalıdır' diyoruz. Güçlü bir çözümün iradesi ortaya konulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin, "Gerçek, Bolu Belediyesinin bir ay önce 9 kriterden 8'ini tutturmayan otele uygunluk belgesi vermemesidir. 2007 yılında AK Parti'li belediyenin verdiği uygunluk belgesiyle 2019'a kadar kanunda yazmadığı, görevi olmadığı için 12 yıl o oteli denetlememiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

29 OCAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "En küçük şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Biz bir hamle yaptıkça paçamızdan aşağı çeken 40 yıllık terör belasını da defettikten sonra yükselişimiz inşallah şahlanışa dönüşecektir. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız." diye konuştu.

31 OCAK

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek. EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek, elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek. TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyım atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyım olarak atanabilecek.

4 ŞUBAT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "CHP grubu milletvekillerinin, Tuzla Piyade okulundan atılan 5 teğmenin ve burada okuldan atılan 5 teğmene de çıkacak olası tazminatlarını maaşlarından yapacağımız kesintilerle ödemelerini oylarınıza sunuyoruz. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teğmenimin yediği ekmek de yaktığı kurşun da borç bizim borcumuzdur." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

5 ŞUBAT

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Devleti 'yeniden terörsüz Türkiye' hedefinde kararlıdır. İçeriğinde 'ama, fakat, şayet' gibi kelimelerin geçeceği bir açıklamanın kabul görmeyeceği aşikardır. Beklentimiz silahların tamamen bırakılması ve terör örgütünün tüm bileşenleriyle birlikte tasfiye edildiğinin açıklanmasıdır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Birinci Meclis Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde konuştu. Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin,"Gazze, Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Gazze, sizin şirketlerinize satılık kupon bir arazi değildir." diye konuştu.

6 ŞUBAT

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile TBMM'de bir araya geldi.

Kurtulmuş, Al Musalam ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması, hatta ve hatta artık dillerindeki baklayı da çıkardılar, Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması insan haklarına da uluslararası hukuka da mantığa da aykırıdır, rasyonel değildir, gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir." dedi.

11 ŞUBAT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Özel, "Allah şifa versin, iyileşsin, görevinin başına gelsin. Devlet Bey ile rekabet de ederiz, seçime de gideriz, onları da yeneriz, iktidara da geliriz ama bugün, sağlık dilemenin ve iyi duyguları ifade etmenin günüdür." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin "Coğrafyamızdaki insanların, batılı emperyal güçler için bir sinek kadar kıymeti yok. Bizi umursamıyorlar. Sadece çıkarları onların umurunda ama insan, her canlı bizim umurumuzda. İşte biz o yüzden Orta Doğu barışını bu kadar savunuyoruz." ifadesini kullandı.

13 ŞUBAT

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanun'a göre, Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak. Akademi bünyesinde kurulacak Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların uzmanlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ortak programlar geliştirerek lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapacak. Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademi'ye atanabilecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

17 ŞUBAT

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Sasakawa Vakfı'nı ziyaret etti. Vakıf Onursal Başkanı Yohei Sasakawa ile bir süre görüşen Kurtulmuş, daha sonra "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferansta, katılımcılara hitap etti.

Kurtulmuş, "Gazze üzerinde akıl almaz, siyasi rasyonalite dışı, hiçbir şekilde kabul edilemez, tarihi hiçbir gerçekle örtüşmeyecek yeni teklifleri, Filistin halkının Gazze'den tehcir edilmesi anlamına gelen teklifleri kabul etmek, masaya koymak, üzerinde konuşmak dahi mümkün değildir." dedi.

19 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Gelinen aşamada şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz." dedi.

Erdoğan, TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarına ilişkin, "Morali bozuk olan ülke değil, imtiyazla büyüdükleri devirlerin ardından, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için iç sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Nagoya şehrinde, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, "Japonya'da hem Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga hem de Danışma Meclisi Başkanı Sekiguchi Masakazu ile milletvekili arkadaşlarımızla heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdik. Aynı şekilde Veliaht Prens Akishino ve Prenses ben ve eşimi kabul ettiler. Dün de Japon İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako bizleri kabul ettiler. Bunlar bizim şahımıza gösterilen bir ilgi olmanın çok ötesinde Türkiye'ye duyulan ilginin ve sevginin de açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "TÜSİAD'ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır. Umuyorum ki cesaretle dile getirdikleri doğruların, cesaretle arkasında da durmaya muvaffak olabilirler." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Tıpkı Ecevit hükümetini devirdikleri gibi bugün kendilerinin yörüngesine girmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme gayreti içindedirler. Tabii bu hesap tutmayacaktır." görüşünü paylaştı.

Sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar para cezası uygulanacak. TESK ve TOBB'un KOSGEB'e ödeyeceği aidatlar, Cumhurbaşkanı tarafından 2 katına kadar artırılabilecek. Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençlere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burslar verecek.

21 ŞUBAT

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmede bulundu, sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) açıklamalarına ilişkin, "Bu tür vesayet çağrıştıran çıkışlar, her seferinde halkımıza geçmişte yaşanan o tehlikeli ve karanlık günleri hatırlatıyor. Kimsenin bu tür yollara tevessül etmemesi lazım." dedi.

Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum, İmralı'dan en kısa süre içerisinde terörün bitirildiği ve artık bir 'Terörsüz Türkiye' döneminin başladığını ilan edecek açıklama gelir. Tarihler üzerinde durmaktan ziyade bu işin sağlam bir şekilde ama çok da vakit kaybetmeden bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

27 ŞUBAT

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Ortaya konulmuş olan barış iradesinin ya da temennilerinin biz de olumlu olduğu kanaatindeyiz ve sonuna kadar bu barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Arabuluculuk dahil her türlü müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız." diye konuştu.