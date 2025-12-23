TBMM'de 2025 böyle geçti: Mayıs-haziran

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız." dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde yeniden TBMM Başkanı seçilirken, TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık sorunları sebebiyle 28 Ocak'tan itibaren yapılmayan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ilk kez kürsüye çıktı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, mayıs ve haziran ayının önemli gelişmeleri şöyle:

4 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. Kurtulmuş, Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

6 MAYIS

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından kendisine yönelik saldırıya ilişkin, "Eğer bu işin uzandığı her yere kadar dosdoğru bir soruşturma ve kovuşturma yapılırsa ne ala. Hiçbir problem yok. O güne kadar ben bu yükü kimsenin sırtına vuramam ama işin ucu bir yerlere gittiğinde tıkanırsa o zaman o bir yeri de bunun üstüne gitmeyeni de konuşmak benim hakkım olur." dedi.

7 MAYIS

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te taziyeleri kabul etti. Taziye programına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, taziye ziyaretinde Önder'e yönelik, "'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığımız, artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye'nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece fevkalade değerli katkılar sunmuştur. Şimdi bu büyük idealin bizim için, her birimiz için de bir vasiyet olduğunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

7 MAYIS

TBMM Genel Kurulunda, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için anma töreni düzenlendi.

8 MAYIS

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltildi.

9 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunca kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'na ilişkin, "Kurumlarımız, dış politikamız ve demokratik işleyişimize dair haksız ithamlarla dolu bu rapor, yapıcı bir diyalog ve ortak gelecek vizyonuna katkı sunmaktan uzaktır." diye konuştu.

12 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla Meclisimizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir." ifadesini kullandı.

14 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız." dedi.

15 MAYIS

TBMM Genel Kurulunda, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

20 MAYIS

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis'te "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması teklifini son derece değerli bulduklarını ifade etti.

22 MAYIS

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

27 MAYIS

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki makamında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

28 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, MHP TBMM Grubu'nda ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaretin ardından, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin açık bir şekilde, milletimizin gözü önünde ve tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM'ye görev düşmektedir. TBMM'de bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve sürece öncülük edilmesi gerekecek." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ziyaret etti.

29 MAYIS

Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, hac ve umre seyahatleriyle ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabı'ndan yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayıştay ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak, yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK'ın bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.

30 MAYIS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i AK Parti TBMM Grubu'nda ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "TBMM çatısı altında şeffaf bir şekilde, bütün halkımızla ve halkın temsilcileri olan siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte yürütülmesi bir sorumluluk olarak TBMM'nin üzerine gelmiştir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP TBMM Grubu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Kurtulmuş, "Bir gün bile Türkiye'nin teröre tahammülü yoktur. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız, ne şekilde bir büyük toplumsal mutabakat sağlayacaksak bunu sağlamaya gayret edeceğiz ve inşallah eninde sonunda bu işi çok kısa bir süre içerisinde başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özel ise "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin, "Biz bu meselede Meclis'in önemli bir rol almasını önemsiyoruz. Şehit aileleri, gaziler ve terörden zarar görmüş herkesin rızasının alınmasını toplumsal mutabakat açısından önemsiyoruz. Bundan sonra da Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP olumlu katkı verecektir." ifadesini kullandı.

3 HAZİRAN

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada 329 oyla yeniden TBMM Başkanı seçildi.

4 HAZİRAN

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna yönelik hapis cezaları artırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği belirlenen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler, cezasını konutunda çekebilecek.

17 HAZİRAN

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

18 HAZİRAN

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı.

Kanun'a göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

24 HAZİRAN

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sağlık sorunları sebebiyle 28 Ocak'tan bu yana yapılmayan MHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısında ilk kez kürsüye çıktı.