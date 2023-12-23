TBMM'de 2023 böyle geçti: Ocak-şubat-mart-nisan

Yeni yılın ilk aylarında TBMM Genel Kurulunda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) tezkeresi ile Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, ocak, şubat, mart ve nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:

4 OCAK

Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla Antalya Diplomasi Forumu'nu düzenleyecek ve merkezi Antalya'da olan vakfın kuruluşuna, faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

12 OCAK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

18 OCAK

Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

19 OCAK

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

25 OCAK

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlandı. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılması kararlaştırıldı.

26 OCAK

TBMM Genel Kurulunda, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Yasayla toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullananlara verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarıldı. Perakende ticarette haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı idari para cezası uygulanmasına geçildi.

31 OCAK

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

2 ŞUBAT

Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla araştırma görevlileri, talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak, Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

6 ŞUBAT

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Genel Kurul çalışmalarının bir hafta erteleneceğini açıkladı.

7 ŞUBAT

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı. Bildiride, "TBMM Başkanlığı ve TBMM'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcileri olarak depremle sarsılan vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Milletimizin, tarihinde yaşadığı benzer felaketlerde olduğu gibi bu acı günde de bağrında açılan derin yarayı, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dayanışma ile aşacağına olan inancımız tam. Milletimizin başı sağ olsun." mesajı verildi.

8 ŞUBAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

9 ŞUBAT

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba gününden itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri en az bir aylık maaşlarını, depremin ardından başlatılan yardım kampanyası için AFAD'a bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

14 ŞUBAT

Vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

16 ŞUBAT

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL kapsamında sağlık ve yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, TBMM Başkanlığınca Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Adalet Komisyonuna sevk edildi.

28 ŞUBAT

TBMM Genel Kurulunda EYT'ye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

1 MART

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlere, hizmet süresi ve prim gün sayısı şartını taşımaları kaydıyla emeklilik yolu açıldı.

2 MART

TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmasını öngören Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfının kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

15 MART

Afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

17 MART

Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığına sunuldu.

23 MART

Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinin, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olması sağlandı. Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar "orman suçu" sayıldı. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilite edilmesi düzenlendi.

28 MART

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyalarının haczedilememesi ve icra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamaması hükme bağlandı. Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk 5 yıl baro keseneği alınmaması kuralı getirildi.

29 MART

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15; sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını bildirdi.

30 MART

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilmesine imkan sağlandı.

31 MART

Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

5 NİSAN

TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle tatile girdi. Genel Kurul, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran'a kadar çalışmalarına ara verdi.

7 NİSAN

Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bıraktı. TBMM, 27. Dönem'de Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini rekor çalışma ile tamamlayarak 171'i uluslararası sözleşme olmak üzere 310 kanun teklifinin yasalaşmasını sağladı.

19 NİSAN

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda, deprem öncesi, deprem sırası ve depremden sonraki süreçte yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunuldu.

23 NİSAN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda koltuğunu Hatay'dan gelen 5. sınıf öğrencisi Medine Karakışla'ya devretti.