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TBMM'de 2023 böyle geçti: Mayıs-haziran-temmuz-ağustos

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28 Mayıs'taki seçim sonuçlarının ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda ant içti; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada Meclis Başkanı seçildi; milletvekilleri ve yeni kabine üyeleri yemin etti.

28 Mayıs'taki seçim sonuçlarının ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda ant içti; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada Meclis Başkanı seçildi; milletvekilleri ve yeni kabine üyeleri yemin etti.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarının önemli gelişmeleri şöyle:

1 HAZİRAN

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

2 HAZİRAN

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

TBMM Genel Kurulunda, 28. Dönem milletvekilleri yemin etti.

3 HAZİRAN

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda ant içti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı.

7 HAZİRAN

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Meclis Başkanı seçildi.

Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

13 HAZİRAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Yasama Dönemi'nin ilk grup toplantısında, "MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır." diye konuştu.

21 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Yasama Dönemi'nin ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım." dedi.

4 TEMMUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eğer 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir." ifadelerini kullandı.

6 TEMMUZ

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi milletvekilleri, Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu oluşturmak için TBMM Başkanlığına başvuruda bulundu.

14 TEMMUZ

TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşına artış, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması ve bazı vergi artışlarını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

2023 yılı ek bütçesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

25 TEMMUZ

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin "fiyat artışlarıyla ilgili genel görüşme" başvurusu üzerine olağanüstü toplandı. Genel görüşme ve Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergeler kabul edilmedi. Meclis, 1 Ekim 2023'te toplanmak üzere tatile girdi.

8 AĞUSTOS

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin "Akbelen ormanlarındaki olaylar ile ilgili genel görüşme" başvurusu üzerine olağanüstü toplandı. Genel görüşme ve Genel Kurulun çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önergeler kabul edilmedi. Meclis, 1 Ekim 2023'te toplanmak üzere tatile girdi.

Kaynak: AA / Politika

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