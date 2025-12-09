Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir ya da bunu söyleyen alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir"

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala arasında 15 Temmuz iddiaları dolayısıyla sert bir tartışma yaşandı. Emir, masumiyet karinesine vurgu yaparken, Ala karşılık olarak ağır ithamlarla cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala arasında gerginli çıktı. Ala'nın bütçe üzerine konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Emir, "Arkadaşlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. O paçavra iddianameye güveniyorsanız, olmayan delillere güveniyorsanız TRT'de yayınlarsınız, tüm millet görür. Ama masumiyet karinesi diye bir şey var. Yoksa tabii ki yargılayın ama tutuksuz yargılayın. Biz yargılanmak isteriz bağımsız mahkemelerde. Öyle yeni mahkeme kurmayacaksınız. İstemediğiniz bir karar olursa mahkemeyi dağıtıyorsunuz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun İBB davası için yeni mahkeme kuruyorsunuz. Sayın Ala masumiyet karinesine o kadar inanıyorsanız birisi de gelir size '15 Temmuz'da Gürcistan hava sahasında 2 saat 15 dakika dolaştınız mı' diye sorar?" ifadelerini kullandı.

"Gürcistan bunların merkeziydi, insan kaçacaksa da oraya kaçmaz"

Ala, CHP Grup Başkanvekili Emir'in sözlerine cevap vermek için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan söz istedi. Ala, Emir'in sözlerine, "Erzurum Havalimanı'ndan 21.25'te Türk Hava Yolları tarifeli uçakla kalktık, saat 22.45'te Ankara'daki havalimanına indik. Ama darbe girişiminden hiç haberimiz yok. Havaalanına indiğimizde milletvekili kardeşlerimiz oradaydı. İndikten sonra saat 23.00 civarı bütün birimlere talimat verdik. O sırada Hakan Fidan beni aradı. Darbe girişimi olduğunu ondan öğrendik. Daha uçağın kapıları açılmamıştı. Sonra havaalanında bir kriz merkezi oluşturarak bütün süreci yönettim. Şimdi size şunu soruyorum. Ayrıca Gürcistan bunların merkeziydi, insan kaçacaksa da oraya kaçmaz. Bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir ya da bunu söyleyen alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Şimdi bu durum burada sonlansın. FETÖ yalanını size söylemek hiç yakışıyor mu?" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
