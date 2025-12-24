Haberler

"11. Yargı Paketi" TBMM Genel Kurulunda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. Milletvekilleri, infaz indirimleri ve ceza hukukunda yapılan düzenlemeler üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulundular.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, yargılamanın ve cezalandırmanın "suçluyu suçtan caydırmak" ve "mağdurun hukuktan beklentilerini yerine getirmek" üzere iki amacının olduğunu belirterek, "Mağdurları ve mağduriyetlerini kapsamayan infaz indirimlerinizle hukuktan beklentisi kalmayan mevcut ve potansiyel mağdurlar suça ve suçluya yöneliyorlar." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, teklifin 27. maddesiyle Kovid-19 salgını döneminde, toplum sağlığını korumak amacıyla getirilen geçici infaz düzenlemesinin yeniden ele alındığını anımsattı.

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Yıldız, "Yapılan düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yararlanabileceği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Daha önceki düzenlemelerde suç tarihinin esas alınmasında ısrar edilmişti, o zaman kesinleşme tarihi dikkate alınmış, yasa öyle çıkmıştı. Şimdi bu hatadan dönüyoruz, neresinden de dönersek kardır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapan Yıldız, son günlerde bazı odakların, Terörsüz Türkiye'nin ilerlediğini görerek paniklediğini söyledi.

Yıldız, "Bu odaklar ne yaparlarsa yapsınlar bu hedef gerçekleşecek, yapmak istedikleri fiili, fikri sabotajlar da sonuçsuz kalacaktır." ifadesini kullandı.

Siyasi partiler tarafından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin raporların sunulduğunu anımsatan Yıldız, "Önümüzdeki günlerde bir müşterek rapor çıkaracağız. Bu raporda elbette birleştiğimiz yerleri öne çıkaracağız. Demokrasimizi yaşatacağız, kardeşçe yaşayacağız ve Türk milletinin önündeki engelleri de bir bir temizleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, temsil kabiliyeti yüksek olan TBMM'nin 28. Dönemi'nin sivil, demokratik ve çağın koşullarını karşılayan kapsayıcı, yeni bir anayasa yapmasını bir sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.

Şahin, görüşülen teklifle de birçok kanunda önemli düzenlemeler yapıldığını ve bunu değerli bulduğunu belirterek, "Temmuz 2023'te çıkan yasada, buradan da ifade etmiştik, 'suç tarihinin esas alınması lazım' demiştik. 'Burada çıkan yasa eksik, eşitliğe aykırı çıkıyor' diye özellikle altını çizmiştik ama hüküm tarihi esas alınarak bir yanlış yapılmıştı. O gün sesimizi duyuramadık. Şimdi bu eşitsizliğin ortadan kaldırılıyor olması önemlidir, olumludur." şeklinde konuştu.

Genel Kurulda, kanun teklifinin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt