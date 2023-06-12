TBMM Danışma Kurulu 28. Yasama Dönemi'nin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28'inci Yasama Dönemi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TBMM Danışma Kurulu toplantısı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu'nun katılımı ile TBMM Divan Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 28'inci Dönem TBMM Başkanlık Divanı oluşumu ile ilgili partilerin önerileri ele alındı. AK Parti, 28'inci Dönem Başkanlık Divanı'nın, 27'nci Dönemde olduğu gibi uygulanmasını önerdi.

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28'inci Dönem huzur, karşılıklı anlayış içerisinde, farklı fikirlerimizi sonuna kadar dile getirerek, fikirlerimiz etrafında siyasi mücadelemizi vererek ama milletin bizden beklediği Türkiye'nin sorunlarını çözme yeteneği yüksek bir parlamento çalışmasını hep beraber inşallah icra edeceğiz. Eğer biz burada nezih, anlayışlı, Türkiye'yi ileriye taşıma kapasitesine sahip olduğunu her vesileyle gösteren bir parlamento çalışması ortaya koyabilirsek, inşallah çok faydalı hizmetlerin de kapısını açmış oluruz. Bu anlamda her birinize ve gruplarınıza kapımızın da gönlümüzün da açık olduğunu ifade etmek isterim ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, konuşmasının devamında şunları söyledi: Yıllar içerisinde konuştuğumuz meselelerden birisi de Meclis iç tüzüğüyle ilgili sorunlardır. Ümit ederim ki, bu Parlamentoda gerçekten Türkiye'ye yakışır yeni bir Meclis iç tüzüğü yapmak ya da Meclis iç tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişiklikleri hep beraber yapabilmek konusunda da bir anlayış birliğine ulaşırız. Yine siyasilerin, siyasi partilerin gündeme getirdiği bir diğer konu da Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma ihtiyacıdır. Çağdaş, demokrat, katılımcı, toplumun bütün kesimlerini içinde temsil ettiği milli bir anayasanın yapılabilmesinin Türkiye'nin önünde, bu Meclisin önünde bir sorumluluk olarak durduğunu bir kere daha teyiden söylemek isterim. (DHA)