TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu toplandı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir, ihmal ve istismarla ilgili 1 milyon 561 bin 23 öğrenciye, 48 bin 269 öğretmene ve 167 bin 801 veliye eğitim verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir, ihmal ve istismarla ilgili 1 milyon 561 bin 23 öğrenciye, 48 bin 269 öğretmene ve 167 bin 801 veliye eğitim verildiğini bildirdi.

"6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri yürütülen çalışmalara ilişkin komisyona bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir, bakanlığın, yaklaşık 19 milyon öğrenciye hizmet verdiğini ve bu sorumluluk bilinciyle çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Özdemir, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hakkının korunması, her türlü ihmal ve istismarın önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği halinde topyekün mücadele en başat görevimiz. Bu mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

"Şiddetin önlenmesi konusunda 797 bin 501 öğrenciye ulaşıldı"

Özdemir, çocuğa karşı her türlü ihmal ve istismarın önlenmesinde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Olay olmadan önce çocukların, velilerin ve toplumun olası risklere karşı bilgi edinmeleri, başvurulabilecek mekanizmaların erişilebilir olması, toplumsal zihniyet dönüşümünde önemli bir basamak." ifadelerini kullandı.

İhmal ve istismar gibi zorlayıcı yaşam olayı meydana geldiğinde bireyin psikososyal gelişiminin desteklenmesi, ikincil örselenmelerin önüne geçilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Özdemir, "Bu kapsamda öğrencilerin eğitim sürecinden kopmadan hem akademik hem de psikososyal gelişimini eğitimler, materyaller, içerikler ve aldığımız tedbir ve teşebbüslerle destekliyoruz. Tüm toplumsal mekanizmaların eşgüdüm içerisinde çalışmasını önemsiyor ve bu doğrultuda Bakanlığımız ciddi sorumluluk üstlenen bir kurum olarak çalışmalarına titizlikle devam etmektedir." diye konuştu.

Özdemir, gelişimsel önleyici hizmetler kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin, "2022-2023 eğitim öğretim yılında şiddetin önlenmesi konusunda 797 bin 501 öğrenciye, 27 bin 615 öğretmene ve 200 bin 958 veliye eğitim verildi. İhmal ve istismar ile ilgili 1 milyon 561 bin 23 öğrenciye, 48 bin 269 öğretmene, 167 bin 801 veliye eğitim verildi. Akran zorbalığı ile ilgili yapılan çalışmalarda 2021-2022 eğitim öğretim yılında 2 milyon 516 bin 430 öğrenci, 50 bin 596 öğretmen ve 394 bin 428 veliye ulaşıldı." bilgisini paylaştı.

"Bu soruya cevap vermeyecekse komisyona niye geldi?"

Muhalefet milletvekillerinin, 6 yaşında cinsel istismara maruz kalan çocuğun takibinin neden yapılmadığına ilişkin eleştirilere cevap veren Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, "Bizim sistemimize girmiş bir çocuğun sistemden çıkması mümkün değildir. 2003 ya da 2004'te kaydolması gereken bir çocuğumuz o. Bizim sistemimize kayıtlı olan bütün çocukları biz birebir takip ediyoruz. İlköğretim kurumlarında 40 bin civarında devamsız gözüken çocuk var, okula gelmemiş. Hemen hemen yüzde 99'a yakını da yurt dışı temalıdır. Gidişlerde belki bir veli meselesi olabilir. Pasaport ile yurt dışına çıkan çocuğu biz de sisteme yansıtamadığınız için onu bulma şansımız da olmuyor. Gidiyoruz adreste yok. Bizim kayda düşen çocuğu okul müdürü takip eder, nerede diye. Hepsinin kayıtları var." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren de suçla mücadelede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi verdi.

Gülveren, mağdurun, yakınları tarafından suçlanma, inanılmama ve dışlanma kaygısı; utanma, toplumsal tepki, tehdit, faili koruma ve gizlenmesinin önüne geçmek amacıyla ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi.

Gülveren, milletvekillerinin, Hiranur Vakfının denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusu üzerine, "Yazılı olarak cevap vereceğim." karşılığını verdi.

Milletvekilleri, Gülveren'e yanıt vermediği için tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bu soruya cevap vermeyecekse komisyona niye geldi?" diye sordu.

Çıkan tartışmanın ardından Komisyon Başkanı Aydoğdu, toplantıyı sonlandırdı.