TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplandı

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere Gazze Şeridi ile çatışma bölgelerindeki terör mağduru çocuklarla ilgili araştırma yapmak istediklerini söyledi.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere Gazze Şeridi ile çatışma bölgelerindeki terör mağduru çocuklarla ilgili araştırma yapmak istediklerini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını inceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalamasına tepki göstererek, "İsrail'in, konu Filistin olduğunda şuurunu nasıl kaybettiğini biliyoruz. Dün de bunun en alçakça örneğine şahit olduk. Çocuk, kadın ve yaşlı demeden 4 bine yakın insanın tedavi gördüğü tarihi bir hastaneyi bombalamak insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıktır." diye konuştu.

Komisyon olarak İsrail'in çocuk ve sivillere yönelik gerçekleştirdiği tüm saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Katırcıoğlu, tüm uluslararası kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun yeni yasama yılındaki çalışma konularına değinen Katırcıoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere Gazze Şeridi ile çatışma bölgelerindeki terör mağduru çocuklarla ilgili araştırma yapmak istediklerini ifade etti.

Katırcıoğlu, ailelerin endişe duyduğu çocukların ekran ve sosyal medya bağımlığı ile çocuğa şiddet ve erken yaşta evliliklerle ilgili konuların da Komisyonun gündeminde olacağını aktardı.

Toplantıda, Komisyon üyeleri de çalışma konuları hakkında görüşlerini dile getirdi.

Komisyonda, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları sırasında çocukların da zarar gördüğünü iddia etmesi üzerine tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, Eren'e tepki göstererek, dile getirilen iddiaların asılsız olduğunu, Komisyonda belgelerle konuşulması gerektiğini belirtti. Terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenler olduğunu, dağa kaçırılan çocukların hesabının verilmesi gerektiğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Hukuka bu kadar saygılıysanız, bağlı olduğunuz partiden bir kere terörle ilgili, PKK ile ilgili tek cümle duyamadım. Siyasi kimliklerimizi bu toplantıya gelirken dışarıda bırakalım." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da Eren'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İsrail'i aynı kefeye koymasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu kimin haddine? Böyle bir şey olamaz. Kendi devletini terör devletiyle eşitleyen bir anlayışı kabul edemeyiz. TBMM çatısı altında böyle bir yaklaşımı kabul edemeyiz." diye konuştu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban ise terör örgütünün çocukları canlı kalkan olarak kullandığını dile getirerek, ayrıca dağa kaçırılan çocuklarla ilgili Eren'in bilgisi olup olmadığını sordu.