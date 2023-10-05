TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Luhrmann ile Görüştü

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, iklim krizi ve neden olduğu yıkım ve tahribatların dünyayı derinden etkilediğini belirtti. Kurum, Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Luhrmann ve heyetiyle ortak mücadele işbirliklerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Tbmm Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Luhrmann ve beraberindeki heyet ile görüştü

Çevre Komisyonu Başkanı Kurum:

"İklim krizi ve iklim krizinin neden olduğu ağır yıkım ve tahribatlar dünyamızı derinden etkilemeye devam ediyor. Son yıllarda baktığımızda sıcaklık rekorları, orman yangınları, sellerde büyük bir krizin eşiğinde olduğumuzu da göstermektedir"

ANKARA - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, "İklim krizi ve iklim krizinin neden olduğu ağır yıkım ve tahribatlar dünyamızı derinden etkilemeye devam ediyor. Son yıllarda baktığımızda sıcaklık rekorları, orman yangınları, sellerde büyük bir krizin eşiğinde olduğumuzu da göstermektedir" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Kurum, Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Luhrmann ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Kurum, çevre ve iklim kriziyle birlikte ortak mücadele işbirliklerini hayata geçirdiklerini belirterek, "İklim krizi ve iklim krizinin neden olduğu ağır yıkım ve tahribatlar dünyamızı derinden etkilemeye devam ediyor. Son yıllarda baktığımızda sıcaklık rekorları, orman yangınları, sellerde büyük bir krizin eşiğinde olduğumuzu da göstermektedir. Geçtiğimiz Temmuz ayına baktığımızda tüm zamanların en yüksek sıcaklıklarını yaşadık. Bugün yaşadığımız gıda krizleri, yüksek enflasyona yol açan kuraklık ve hava olayları kendini her geçen gün daha da hissettirmektedir. Okyanuslara ve denizlere baktığımızda su seviyeleri her geçen gün artmaktadır. İklim değişikliği sebebiyle düzensiz göçler sebebiyle ülkeler etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Luhrmann, deprem gerçeği ile birlikte karşı karşıya kaldıklarını belirterek, dayanışma için muazzam destekler sağlandığını ifade etti.