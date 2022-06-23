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TBMM çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Politika
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TBMM çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinde değişiklik yapılarak, bu sürenin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinde değişiklik yapılarak, bu sürenin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 93'üncü maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, normal şartlarda 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalara devam etmesine, karar verildiği açıklandı.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika

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