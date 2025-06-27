TBMM Çalışma Süresi Uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesi ve çalışmalarına devam etmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis'in tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 25 Haziran tarihli 101'inci birleşiminde karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika