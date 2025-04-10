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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Açıklaması

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Hem demokratik siyaset alanı hem barış konusunda bundan sonra hızlı ve nitelikli adımlar devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Hem demokratik siyaset alanı hem barış konusunda bundan sonra hızlı ve nitelikli adımlar devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyet, gazetecilere Cumhurbaşkanı'yla görüşme öncesinde açıklama yaptı. Önder, sürecin geldiği noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Bundan sonrasına ilişkin hem kendi önerilemizi hem de önerilerini paylaşacağız. Hem demokratik siyaset alanı hem barış konusunda bundan sonra hızlı ve nitelikli adımlar devam edecektir" dedi.

Buldan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin önemine değinerek, "Siyasi partilerle, aynı zamanda sivil topum örgütleriyle görüşme yaptık. Bugün Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Önemli bir görüşme olduğunun altını çizmek isterim. Cumhurbaşkanı belki de bu konuda ilk defa görüşlerini ifade edecek. Hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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