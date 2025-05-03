TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları Yayınlandı

AK Parti, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisinin grup başkanı ve başkanvekilleri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Güler, "Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve samimi yaklaşımları ile gönüllerde iz bırakan kıymetli bir abimizdi. Terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için gösterdiği samimi çabaları her daim hatırlanacaktır. Merhum Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. 2 yıl Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekili olarak yakinen çalışarak tanıma imkanı buldum. İyi ki tanımışım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesaplarından Önder için taziye mesajı paylaştı.

Öte yandan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Filiz Kılıç ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taziye mesajını paylaştı.