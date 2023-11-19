TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: Okullarda bir öğün beslenme programı hayata geçirmeliyiz

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, 'Okullarda bir öğün beslenme programı hayata geçirmeliyiz, Dünya Okul Yemekleri Koalisyonu'na dahil olmalıyız. Gelin hep birlikte, çocuklar için ve çocuklarla birlikte daha yaşanabilir bir ortam inşa edelim. İş birliği içinde, sorumlu yetişkinler ve politikacılar olarak üzerimize düşeni yapalım' açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, "Okullarda bir öğün beslenme programı hayata geçirmeliyiz, Dünya Okul Yemekleri Koalisyonu'na dahil olmalıyız. Gelin hep birlikte, çocuklar için ve çocuklarla birlikte daha yaşanabilir bir ortam inşa edelim. İş birliği içinde, sorumlu yetişkinler ve politikacılar olarak üzerimize düşeni yapalım" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Devlet okullarında bir öğün beslenme desteği verilmesi için harekete geçme çağrısı yapan Karaca, "Dünyada 90 ülkenin ve uluslararası örgütlerin, akademik kurumların, vakıfların bulunduğu 101 destekçi partnerin oluşturduğu Okul Yemekleri Koalisyonu'na neden Türkiye Cumhuriyeti olarak dahil olmuyoruz? 724 milyon ilkokul öğrencisini 2020 yılına kadar sağlıklı yemeğe kavuşturma hedefiyle kurulan bu ağa dahil olmayı ve beslenme hakkına erişmeyi bizim ülkemizin çocukları hak ediyor" dedi.

Karaca, açıklamasında şunları kaydetti:

"ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARINI GÖZETEN BİR SOSYAL DEVLETE HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYAÇ VAR"

" Cumhuriyetin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem verdiği bir bayram hediye ettiği çocuklar için açlığı ve yoksulluğu reva gören bir anlayışı kabul edemeyiz. Biz yetişkinler kuşaklara karşı yoksulluğu sonlandıracak, çocuklara sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sunacak bir dünyayı yaratmakla yükümlüyüz. Bütüncül Çocuk Hakları politikası geliştirmek için çocukların üstün yararını gözeten bir sosyal devlete her zamankinden çok ihtiyaç var.

"0-17 YAŞ GRUBU YOKSULLUĞUNDA TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ ARASINDA 2. SIRADA YER ALMAKTADIR"

TÜRK-İŞ'in Ekim 2023 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasındaki verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı son bir yılda yüzde 84,37 artmıştır. 4- 6 Yaş grubu çocuklar için artış yüzde 83,47, 15- 19 yaş grubu için ise yüzde 83,55 olmuştur. 2018- 2021 verilerine göre 0- 17 yaş grubu yoksulluğunda Türkiye OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Derin Yoksulluk Ağı'nın politika yapıcılara bu anlamda adım atma çağrısına TBMM olarak karşılık vermemiz gerekiyor. Aralarında WHO, WFP, UNESCO, UNICEF'in de bulunduğu 84 kuruluşun imzaladıkları destek beyanında aşağıdaki taahhütlerde bulunmuşlardır.

Özellikle yoksulluk ve iklim değişikliği karşısında en kırılgan durumda olan ülkelerde, entegre okul yemeği programlarına kaydolan çocukların bu programlara erişimini yeniden sağlamak ve zaten programları olmayan ülkelere ulaşmak için ulusal planlar geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda hükümetleri desteklemek, programların kalitesini güçlendirmek suretiyle iş birliğine dayalı bir şekilde yaklaşımlar geliştirmek, bir araştırma konsorsiyumu, sürdürülebilir bir finansman girişimi ve en iyi uygulamalar ve izleme ile ilgili girişimler de dahil olmak üzere koalisyonun girişimlerinin oluşturulmasını ve çalışmalarını desteklemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek için sektörel, bölgesel, ulusal ve ulus-altı düzeylerde tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak.

"OKULLARDA BİR ÖĞÜN BESLENME PROGRAMI HAYATA GEÇİRMELİYİZ, DÜNYA OKUL YEMEKLERİ KOALİSYONU'NA DAHİL OLMALIYIZ"

Okullarda bir öğün beslenme programı hayata geçirmeliyiz, Dünya Okul Yemekleri Koalisyonu'na dahil olmalıyız. Gelin hep birlikte, çocuklar için ve çocuklarla birlikte daha yaşanabilir bir ortam inşa edelim. İş birliği içinde, sorumlu yetişkinler ve politikacılar olarak üzerimize düşeni yapalım. Çocuklar için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yakışır bir adım atarak okullarda çocuklar için bir öğün beslenme programını hayata geçirelim. Hiçbir çocuğun yatağa aç gitmediği bir Türkiye mümkün. Hiçbir çocuğun geride kalmadığı bir Türkiye mümkün."