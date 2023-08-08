TBMM Başkanvekili Celal Adan: Gündelik siyasi polemikler Meclis'e alet edilmemeli

TBMM Başkanvekili Celal Adan, gündelik siyasi polemiklerin, TBMM'nin oturumuna alet edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, bünyesinde vazife alma şerefine ulaştıkları Meclis'in, milli mücadelenin karargahı ve milli iradenin tecelligahı olduğunu belirtti.

Türk'ün devlet kurma ve hür yaşam iradesinin, büyük milletin büyük Meclis'inde vücut bulduğunu vurgulayan Adan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En karanlık işgal günlerinde kurtuluşu gösteren pusula, bu Meclis'tir. FETÖ'nün alçak kalkışma gecesinde, diz çökmeyen, baş eğmeyen bu Meclis'tir. Memleketin istiklali, istikbali ve istikrarı, bu kutlu yapının teminatı altındadır. Bu Meclis'in çatısı, Türk milletinin gök kubbesidir. Meclisimizi tasvir için kullandığımız bu sözler, hamasi hislerden ibaret değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazi Meclis'i, millet için her türlü vazifeye hazır olduğunu, hem İstiklal Harbi'nde hem de 15 Temmuz'da ispat etmiştir. İşgalcinin topuna, tüfeğine boyun eğmeyen, isyancının tankına selam durmayan bu Meclis, vazifesinin başına geçmeye daima hazırdır. Çünkü meclisimiz, milletin her derdine dair bir söz söylemek ve onu bütün dünyaya dinletmek mecburiyetindedir."

Adan, ortada Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele varsa teşhis ve tedavi için de doğru adresin TBMM olduğunu dile getirdi.

Meclis'te dile gelecek sorunlara, bir cerrah titizliğiyle yaklaşmanın, boyunlarının borcu olduğuna dikkati çeken Adan, şunları kaydetti:

"Çünkü Meclis'te söylenecek sözlerin ağırlığı, sorumluluğumuzun ağırlığıyla mütenasip olmalıdır. Bu çatı, gündelik siyasi malzeme için değil, yarınların büyük Türkiye'si için mesai harcamalıdır. Gündelik siyasi polemikler, TBMM'nin oturumuna alet edilmemelidir. TBMM grupları ve milletvekilleri, anayasamızın ve iç tüzüğümüzün verdiği yetkileri asla kötüye kullanmamalıdır."