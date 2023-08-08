TBMM Başkanvekili Celal Adan: 'Bu Meclis, Türk Milletinin Gökkubesi'

'BU MECLİSİN ÇATISI, TÜRK MİLLETİNİN GÖKKUBESİDİR'

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptığı yazılı açıklamada, siyasi polemiklerin TBMM oturumlarını etkilememesi gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Bünyesinde vazife alma şerefine ulaştığımız bu meclis; milli mücadelenin karargahı, milli iradenin tecelligahıdır. Türk'ün devlet kurma ve hür yaşam iradesi, büyük milletin büyük meclisinde vücut bulmuştur. En karanlık işgal günlerinde kurtuluşu gösteren pusula, bu meclistir. FETÖ'nün alçak kalkışma gecesinde; diz çökmeyen, baş eğmeyen bu meclistir. Memleketin istiklali, istikbali ve istikrarı; bu kutlu yapının teminatı altındadır. Bu meclisin çatısı, Türk milletinin gökkubesidir. Meclisimizi tasvir için kullandığımız bu sözler, hamasi hislerden ibaret değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazi meclisi; millet için her türlü vazifeye hazır olduğunu hem İstiklal Harbi'nde hem de 15 Temmuz'da ispat etmiştir. İşgalcinin topuna-tüfeğine boyun eğmeyen, isyancının tankına selam durmayan bu meclis; vazifesinin başına geçmeye daima hazırdır. Çünkü meclisimiz, milletin her derdine dair bir söz söylemek ve onu bütün dünyaya dinletmek mecburiyetindedir. Ortada Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele varsa; teşhis için de, tedavi için de doğru adres Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Fakat burada dile gelecek sorunlara, bir cerrah titizliğiyle yaklaşmak; boynumuza borçtur. Çünkü mecliste söylenecek sözlerin ağırlığı, sorumluluğumuzun ağırlığıyla mütenasip olmalıdır. Bu çatı; gündelik siyasi malzeme için değil, yarınların büyük Türkiye'si için mesai harcamalıdır. Gündelik siyasi polemikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturumuna alet edilmemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları ve Milletvekilleri Anayasamızın ve iç tüzüğümüzün verdiği yetkileri asla kötüye kullanmamalıdır."

Besti KARALAR/ANKARA, -