TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Cumhuriyeti ve Türkiye'yi kutladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Genel Kurulda konuşma yaptı ve cumhuriyetin önemini vurguladı. Bozdağ, cumhuriyetin Türk milletinin ortak değeri olduğunu belirtti ve cumhuriyetin daha da güçlenmesi için demokrasi, hukuk ve adaletin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Atatürk ve Cumhuriyetin kurucusu olanları saygıyla anarak, cumhuriyetin kıyamete kadar varlığını koruması için dua etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Yaşasın cumhuriyetimiz, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devletimiz. Allah aziz milletimizi var etsin, Allah aziz Cumhuriyetimizi var etsin, Allah aziz devletimizi var etsin ve kıyamete kadar varlığını birliğini, hürlüğünü, müstakilliğini ve egemenliğini tam ve güçlü bir şekilde korusun, yaşatsın." dedi.

Bozdağ, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Genel Kurulda talep eden 162 milletvekiline birer dakika söz verdi.

Milletvekillerinin hem geçen yüzyıla hem de önümüzdeki yüzyıla dair çok önemli değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Bozdağ, Meclis'te temsil edilen partilerin tamamının, cumhuriyeti ortak bir değer olarak ifade ettiklerini söyledi.

Bu durumun cumhuriyetin en büyük kazanımı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Artık cumhuriyet, Türk milletinin her bir ferdinin, 85 milyonunun ortak değeri, başının tacıdır. Görüşleri dinlediğimde de her bir arkadaşımız, cumhuriyetimizin daha da güçlenmesi, daha ileri gitmesi, demokrasiyle, hukukla, adaletle ve pek çok iyilik ve güzellik erdemleriyle taçlanması hususunda kanaatlerini ifade ettiler. Tabii, bu farklılıklar da bunun bir ifadesidir. İnşallah, rabbim torunlarımıza kıyamete kadar cumhuriyetin daha nice yüz yıllarını coşkuyla, onurla, gururla ve şerefle kutlamayı nasip etsin." diye konuştu.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, Meclisin ve Cumhuriyetin ilk başkanı Atatürk'ü ve Cumhuriyetin ilanına kabul oyu veren milletvekillerini saygı, rahmet, minnet ve duayla yad ettiğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Rabbim bizlere onlara layık evlatlar olmayı, onların izinden gitmeyi nasip etsin. Rabbimin, bundan sonra da bu büyük yürüyüşü bizden daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacak nesilleri bu millete, bu devlete nasip etmesini, bizleri de böylesi nesilleri yetiştirmeye vesile kılmasını temenni ediyorum. Yaşasın cumhuriyetimiz, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devletimiz. Allah aziz milletimizi var etsin, Allah aziz Cumhuriyetimizi var etsin, Allah aziz devletimizi var etsin ve kıyamete kadar varlığını birliğini, hürlüğünü, müstakilliğini ve egemenliğini tam ve güçlü bir şekilde korusun, yaşatsın diye dua ediyorum. Cumhuriyeti bize emanet edenleri ve bu kutlu çatı altında Cumhuriyetimize hizmet eden geçmiş bütün vekillerimizi, rahmete giden ve hayatta olan herkesi saygıyla anıyorum."

Genel Kurulda daha sonra AK Parti'nin çalışma saatlerinin ve gündemin belirlenmesine dair grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

AK Parti grup önerisinin kabul edilmesinin ardından 12. Kalkınma Planı'nın görüşülmesine geçildi.