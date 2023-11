TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Azerbaycan'da konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Azerbaycan'da "Haydar Aliyev ve parlamentarizm" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, "İnşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Haydar Aliyev'in ve diğer Türk devletlerinin kurucu iradelerinin gösterdiği istikameti Türk toplulukları takip ettiği takdirde inanıyorum ki 21. yüzyılı hep beraber Türk Asrı yapabiliriz" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Azerbaycan'da temaslarına başladı. Bozdağ, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 15. kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle "Haydar Aliyev ve parlamentarizm" başlığıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Bozdağ yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in Azerbaycan ve Türk dünyası için büyük bir tarihi değer olduğunu belirterek, "Bıraktığı eserler inşallah kıyamete kadar var olacak. Hem can Azerbaycan'a hem Türkiye'ye hem de Türk Devletler Teşkilatı'nın saygıdeğer üyelerine hem de TÜRKPA mensuplarına yol gösterici olacaktır. Türkiye için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol göstericiliği, çizdiği rota, modern Türkiye'nin kurulması, temellerinin atılması ve bugünkü seviyelere gelmesinde ne anlam ifade ediyorsa bize göre Azerbaycan için de Haydar Aliyev aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi yol gösterici, kurucu ve büyük ve modern Azerbaycan'ın temellerini atacağı ve gelecekteki istikametini tayin edici rol oynamıştır. Hala da oynamaktadır. Oynamaya da devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"İnanıyorum ki 21. yüzyılı hep beraber 'Türk Asrı' yapabiliriz"

Türkiye için 2023'ün çok kıymetli bir yıl olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir coşku ve heyecanla Türkiye'de kutladık. Tabii TÜRPA'nın kuruluşunun 15. yılı. Aynı zamanda Haydar Aliyev merhumun doğumunun 100. yılı ve aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103'üncü yılı. Türkiye, Azerbaycan ve Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri, TÜRKPA üyeleri 1990'lardan sonraki süreçlerde dostluklarını, kardeşliklerini, hukuklarını geliştirme konusunda çok önemli mesafeler alındı. Başlangıçta zor olan şeylerin zaman içerisinde liderlerimizin dirayeti, cesareti, samimiyeti, ortaya koydukları güzel şeylerle bu zorlukların nasıl aşıldığını hep beraber şahit olduk. İnşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, inşallah Haydar Aliyev'in ve diğer Türk devletlerinin kurucu iradelerinin gösterdiği istikameti Türk toplulukları takip ettiği takdirde inanıyorum ki 21. yüzyılı hep beraber 'Türk Asrı' yapabiliriz" diye konuştu.

"TÜRKPA'nın 21'inci yüzyılın Türk Asrı'na dönüştürülmesinde çok önemli roller oynayacağına yürekten inanıyorum"

Türk devletlerinin önümüzde önemli bir yüzyıl olduğunu ifade eden Bozdağ, "Türk coğrafyasının gönül coğrafyasıyla bir araya getirildiğinde hem maddi imkanları, hem nüfusları, hem genç ve iyi yetişmiş kadrolarıyla inanıyorum ki 21. yüzyıl, her geçen gün artan iş birliğiyle, artan dayanışmayla, artan güç birliği ile daha fazla Türk Asrı'na dönecektir. Ben TÜRKPA'nın da bu Türk Asrı'na 21'inci yüzyılın dönüştürülmesinde çok önemli roller oynayacağına yürekten inanıyorum. Merhum Haydar Aliyev'in Türkiye'de herkesin diline pelesenk olan 'tek millet, iki devlet' anlayışı bizim için son derece önemli, değişmez ve değiştirilemez temel bir esastır. Her Türk vatandaşı buna önem verir. Her Türk parlamenteri buna büyük önem verir" dedi.

Dünyada ve Gazze'de yaşanan hadiselere bakıldığında güçlü olmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber bir kez daha görüldüğünü belirten Bozdağ, "Türk dünyasında huzur, barış, güven ve istikrarın kalıcı olması ve bunların insanların refah ve mutluluğuna en üst düzeyde katkı sunması için elbette ekonomilerinin güçlülüğüne ve siyasi istikrarının sürekliliğine, egemenliklerini tamlığına, halkın kendi içindeki birlik ve dirliğine ve Türk Devletler Teşkilatı üyesi Türk üyesi devletlerin birbirleriyle olan samimi dayanışmasına çok büyük bir ihtiyaç gösterdiği de tartışmadan varestedir. Ben inanıyorum ki güç birliği ve her alanda iş birliği ve dayanışma ülkelerimizi daha güçlü hale getirecektir" diye konuştu.

Konferansa, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başta olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan milletvekilleri katıldı. - BAKÜ