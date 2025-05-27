TBMM Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

TBMM Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi süreci yarın başlayacak. Adaylar, 1 Haziran'a kadar bildirilecek ve seçim Kurban Bayramı dolayısıyla 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç yarın başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurtulmuş'un görev süresi 7 Haziran'da sona erecek.

Anayasa ve İçtüzük hükümleri kapsamında, başkanlık seçimi süreci Kurtulmuş'un görev süresinin dolmasından önceki 10 gün içinde başlayacak.

Seçim sürecinin ilk 5 günü içinde başvurular alınacak, ikinci 5 günde ise seçimler yapılacak.

Bu çerçevede adaylar, yarından itibaren 1 Haziran Pazar gününe kadar TBMM Başkanlık Divanına bildirilecek. 2 Haziran'dan itibaren 5 gün içinde TBMM Başkanı seçilecek. Kurban Bayramı dolayısıyla seçimler 3 Haziran'da yapılacak.

TBMM başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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