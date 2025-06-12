TBMM Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonu Üyeleri Seçildi

TBMM Genel Kurulunda, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak TBMM başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, Meclis İdare amirleri ve İhtisas Komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından seçimlere geçildi.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan TBMM Başkanvekili seçildi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan; CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar; İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici seçildi.

Seçim sonucunda TBMM İdare Amirliğine, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı; MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz getirildi.

İhtisas komisyonlarına üye seçimi

Genel Kurulda, 19 ihtisas komisyonuna da üye seçimi yapıldı.

AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tarafından Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, İçişleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na aday gösterilen milletvekilleri oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkanlık Divanı üyelikleri ile ihtisas komisyonlarına seçilen milletvekillerini tebrik ederek, görev sürelerinin 14 Haziran itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Komisyonların toplanarak başkan, başkanvekili, sözlü ve katip üye seçimlerini yapması gerektiğini belirten Adan, komisyon seçimlerinin yapılacağı yer ve zamanına ilişkin listeyi de okuttu.