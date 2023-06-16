TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapıldı

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, TBMM Başkanlık Divanının, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 14 Haziran 2023 tarihli 5'inci Birleşiminde seçim yapıldı.